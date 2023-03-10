***DOAS* *DGGYO*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DOAS******DGGYO*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [DGGYO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi07/03/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDoğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul projeleri ile gayrimenkule dayalı varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi332.007.786,00 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTamamlanmıştırEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı310.931.093,577 TLBeher Payın Alış Fiyatı16,46 TLToplam Tutar5.117.925.800,28 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)93,6517Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)93,6517Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)93,6517Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)24,7698İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)10,9401Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiHalen kiracısı olduğumuz Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ait gayrimenkullerin, ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişimi de dikkate alındığında, otomobil markalarımızın faaliyet ve finansal hedeflerine olumlu etkide bulunacağı, Doğuş Otomotiv şirketimizin gayrimenkulleri ile de sinerji yaratarak geliştirmek suretiyle şirketlerimizin büyümesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıDoğuş Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHakim OrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiToptan alış satış pazarı başvuru tarihinden önceki 10 iş günü boyunca oluşmuş borsa ağırlıklı ortalama fiyatları ortalaması üzerinden % 10 iskonto oranı uygulanmasıyla belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİşleme konu şirket Borsa İstanbul'da işlem gördüğünden Borsa'da oluşan şirket değeri esas alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizce Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin toplam sermayesinin %93,6517'sini temsil eden Doğuş Holding A.Ş.'ye ait payların satın alınması işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu, Pay Alım Teklifi Tebliğinin madde 14 (1) fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan birlikte hareket eden tüzel kişiler arasında yapılan devir işlemleri kapsamında Grup içi bir devir olduğundan "pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü" doğurmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122914BIST