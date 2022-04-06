***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022 Faaliyet DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2022Tescil Tarihi01.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.04.2022- 10553Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016665BIST