***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendiHayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüncellenen ve Yönetim Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe giren "Bilgilendirme Politikası" bildirim ekinde yer almakta olup, Şirketimizin www.dogusotomotiv.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102858BIST