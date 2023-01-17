***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
17.01.2023 18:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Açıklamalar
Güncellenen ve Yönetim Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe giren "Bilgilendirme Politikası" bildirim ekinde yer almakta olup, Şirketimizin www.dogusotomotiv.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102858
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 107,36
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
18:0520,3155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0173
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
18:051.154,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,01
|Açılış
|: 1.154,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.240.901
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.293.906
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.916.526
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|112.490.951
|% 9,98
|
|POLTK
|1.512,00
|89.665.922
|% -7,80
|
|UZERB
|175,00
|1.948.206
|% -6,91
|
|ATSYH
|111,00
|3.091.287
|% -6,57
|
|MSGYO
|6,95
|53.662.039
|% -6,46
|
|DIRIT
|6,60
|524.017
|% -5,71
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 2,08
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 5,42
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,62
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7888
|18,7916
|% 0,03
|
|Euro
|20,3030
|20,3123
|% -0,10
|
|Sterlin
|23,0067
|23,1221
|% 0,72
|
|Frank
|20,3076
|20,4300
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9890
|5,0141
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-6,84
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.832
|7.897
|-3,00
|
|Yarım
|3.816
|3.864
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.932
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|-0,21
|
|B. Petrol
|86,29
|86,29
|1,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA