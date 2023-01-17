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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası

17.01.2023 18:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Güncellenen ve Yönetim Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe giren "Bilgilendirme Politikası" bildirim ekinde yer almakta olup, Şirketimizin www.dogusotomotiv.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102858


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BEYAZ 20,46 32.051.952 % 10,00  
DURDO 44,22 21.240.901 % 10,00  
PCILT 32,78 39.293.906 % 10,00  
ARMDA 337,70 20.916.526 % 10,00  
FLAP 13,22 112.490.951 % 9,98  
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Sterlin 23,0067 23,1221 % 0,72  
Frank 20,3076 20,4300 % 0,55  
Riyal 4,9890 5,0141 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 -6,84  
Altın Gr. 1.155 1.155 -3,49  
Cumhuriyet 7.807 7.925 11,00  
Tam 7.832 7.897 -3,00  
Yarım 3.816 3.864 -2,00  
Çeyrek 1.914 1.932 -1,00  
Gümüş.Ons 23,92 23,96 -0,38  
Gümüş Gr. 14,48 14,50 -0,21  
B. Petrol 86,29 86,29 1,83  
Seans Raporu 18:05
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