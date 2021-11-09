***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18.445.946 12.069.738 4.846.202 6.343.089Satışların Maliyeti-15.962.447 -10.517.907 -4.070.161 -5.541.228TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.483.499 1.551.831 776.041 801.861BRÜT KAR (ZARAR)2.483.499 1.551.831 776.041 801.861Genel Yönetim Giderleri17.2 -404.139 -314.391 -143.750 -107.096Pazarlama Giderleri17.1 -327.188 -224.047 -104.038 -94.980Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler103.217 92.867 39.106 60.309Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-127.493 -64.427 -40.491 -22.736ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.727.896 1.041.833 526.868 637.358Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 31.413 16.168 14.901 3.804Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 256.053 175.553 78.773 89.112FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.015.362 1.233.554 620.542 730.274Finansman Gelirleri19 45.499 41.872 20.032 10.947Finansman Giderleri19 -463.191 -356.134 -179.362 -99.583SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.597.670 919.292 461.212 641.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-337.516 -174.485 -89.901 -127.234Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -372.917 -187.798 -115.638 -161.725Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 35.401 13.313 25.737 34.491SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.260.154 744.807 371.311 514.404DÖNEM KARI (ZARARI)1.260.154 744.807 371.311 514.404Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.260 3.629 1.352 2.629Ana Ortaklık Payları1.255.894 741.178 369.959 511.775Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 6,34290000 3,74330000 1,86850000 2,58470000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 6,34290000 3,74330000 1,86850000 2,58470000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.626.887 186.598Dönem Karı (Zararı)1.260.154 744.807Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.260.154 744.807Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler763.156 601.131Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.2 131.455 95.417Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.853 7.523Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-36 2.929Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.889 4.594Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler224.267 257.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.748 8.529Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.981 1.794Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler97.152 72.532Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler112.386 174.307Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler353.173 243.239Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -45.499 -41.872Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 398.672 285.111Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler358 15.026Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -256.053 -175.553Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 337.516 174.485Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-31.413 -16.168Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -31.413 -16.168İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.419 -1.067.078Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler108.698 -824.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-175.916 -724.925İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)284.614 -99.093Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler939.927 -1.656.142Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-986.499 1.206.579İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-82.161 72.842İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-904.338 1.133.737Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)36.848 36.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-120.393 170.242Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.001.891 278.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.330 -1.661Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-80.790 -65.863Vergi İadeleri (Ödemeleri)-290.884 -24.738YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI148.034 -21.629İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -942Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.316 26.798Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.316 26.798Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-194.163 -59.258Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -143.410 -34.438Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-50.753 -24.820Alınan 2.596.252 690.707Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.056.713 -703.992Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.898 ARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.018.028 655.599Ticari Alacaklar938.487 1.047.149İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 737.773 561.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar200.714 485.292Diğer Alacaklar106.837 103.672İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.2 7.859 6.464İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 98.978 97.208Stoklar10 1.808.027 denmiş Giderler4.034 9.743Ertelenmiş Vergi Varlığı979.717 1.853.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.5 49.609 131.770İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 930.108 1.722.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.619 100.027Diğer Borçlar0 101.594İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22.6 0 101.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)59.482 43.658Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 110.119 28.086Kısa Vadeli Karşılıklar39.659 38.740Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 39.659 38.740Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 94.694 234.307Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)35.243 14.219Uzun Vadeli Karşılıklar129.804 98.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar67.970 56.197Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar61.834 4.512.234 4.821.400ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.003.147 2.286.951Ödenmiş Sermaye16 220.000 220 2.078Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)481.437 481.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 481.437 481.4iskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541Transferler8.743 67.034 -75.777 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.540 -300 741.178 739.338 3.629 742.967Dönem Karı (Zararı)-11 11 -11 -11 -11Dönem Sonu Bakiyeler220.000 23.115 -220.321 -25.862 1.747 479.329 405.822 359.570 741.178 1.984.578 7.876 1.992.454Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.325 -22.080 2.078 481.437 405.826 359.566 1.037.334 2.286.951 8.783 2.295.734Transferler63.227 974.107 -1.037.334 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.486 3.898 1.255.894 1.256.306 4.260 1.260.566Dönem Karı (Zararı)1.255.894 1.255.894 4.260 1.260.154Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.486 3.898 412 412Kar Payları-600.000 -600.000 -600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-55 55 59.890 59.890 59.890Dönem Sonu Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.380 -25.566 5.976 481.437 469.108 793.5 13.043 3.016.190Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.260.154 744.807 371.311 514.404DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.486 -1.540 -1.616 -903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.357 -1.974 -2.020 -1.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler871 434 404 254Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 871 434 404 254Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.898 -300 -430 -322Yabancı Para Çevrim Farkları3.898 -300 -430 -322DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)412 -1.840 -2.046 -1.225TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.260.566 742.967 369.265 513.179Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.260 3.629 1.351 2.629Ana Ortaklık Payları1.256.306 739.338 367.914 510.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976526BIST