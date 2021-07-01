***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili- VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle kısmi bölünmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 25.05.2021Genel Kurul Tarihi 29.06.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği 8.maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.3 - Türk Ticaret Kanunu uyarınca pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.4 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair yönetim kurulu beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ ile 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ", 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak 02.04.2021 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin ve Kısmi Bölünme Raporu ile, Şirketimiz'in sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin her biri 1.-TL nominal bedelli toplam 86.399.987 adet hissesinin kül halinde, kısmi bölünme müessesinden yararlanarak VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve bu çerçevede Kısmi Bölünme Sözleşmesi, Kısmi Bölünme Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve görüşülerek onaya sunulması.6 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuş olan, Şirketimizin sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman AŞ unvanlı iştirakimiz hisselerinin, VDF Servis ve Ticaret AŞ bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınmasına ilişkin öneri pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarBölünme Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.07.2021Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945532BIST