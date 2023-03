***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 28.02.2023Genel Kurul Tarihi 28.03.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması,4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Faaliyet yılında oluşan karın dağıtımı hususunda, 14 Kasım 2022 tarihinde yapılan kar pay avansı ödemesi dikkate alınarak hazırlanan Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - 2023 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulunca 2023 faaliyet yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,10 - Şirket esas sözleşmesinin "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,11 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması,12 - Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,13 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Şirketin satın almış olduğu kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi,17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,18 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir. Nakit temettü olarak 2.000.000.000 TL dağıtılmasına karar verilmiş ve dağıtım tarihinin belirlenebilmesi için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 2023 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. Esas sözleşmemizin "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinde yapılan değişiklik onaylanmıştır. Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardım tutarı 500.000.000 TL ile sınırlandırılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 DOAŞ GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 DOAŞ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 DOAŞ BAĞIŞ YARDIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 DOAS ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES.pdf - TutanakEK: 5 DOAS AMENDMENT TEXT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 6 DOAS DONATION AND CHARITY POLICY.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 7 DOAŞ GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarHazır bulunanlar listesindeki sehven 29.03.2022 yazılan Genel Kurul tarihi, 28.03.2023 olarak revize edilmiştir.