***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesi -SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 660.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 28.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, kayıtlı sermaye tavanının yeniden belirlenerek geçerlilik süresinin 5 yıl süre ile uzatılması ve söz konusu değişiklik kapsamında şirket esas sözleşmesinin "Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi için yapılan başvuruyu uygun bulmuş olup, esas sözleşme değişikliği T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayı sonrası yapılacak ilk genel kurulumuzda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 DOAŞ -ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfEK: 2 AMENDMENT TEXT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF DOAŞ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094347BIST