***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.01.2023 18:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesi -SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 660.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, kayıtlı sermaye tavanının yeniden belirlenerek geçerlilik süresinin 5 yıl süre ile uzatılması ve söz konusu değişiklik kapsamında şirket esas sözleşmesinin "Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi için yapılan başvuruyu uygun bulmuş olup, esas sözleşme değişikliği T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayı sonrası yapılacak ilk genel kurulumuzda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DOAŞ -ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
EK: 2 AMENDMENT TEXT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF DOAŞ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094347
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0993
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7620
18:051.104,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -13,61
|Açılış
|: 1.105,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.104,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.679.494
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.724.875
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.377.671
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.739.881
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|669.473
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|37.960.915
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.644.473.050
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7701
|18,7751
|% 0,17
|
|Euro
|19,7795
|19,7960
|% -0,48
|
|Sterlin
|22,2817
|22,3935
|% -1,12
|
|Frank
|19,9834
|20,1038
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9791
|5,0040
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-26,31
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-11,64
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.512
|7.589
|-37,00
|
|Yarım
|3.638
|3.710
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.824
|1.855
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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