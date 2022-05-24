***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.05.2022 18:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, kredi derecelendirme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ tarafından değerlendirilmiş ve kurumsal web sitemizde (www.dogusotomotiv.com.tr) linki yer alan basın açıklamasında da belirtildiği üzere derecelendirme notları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu J3 / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu J3 / (Stabil Görünüm)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032190
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1679
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,3116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2756
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05966,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 17,32
|Açılış
|: 966,11
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,42
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0763
|16,0935
|% 1,05
|
|Euro
|17,2910
|17,3116
|% 1,62
|
|Sterlin
|20,0849
|20,1856
|% 0,53
|
|Frank
|16,6726
|16,7730
|% 1,53
|
|Riyal
|4,2711
|4,2925
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|15,51
|
|Altın Gr.
|966
|966
|17,20
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,25
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,25
|