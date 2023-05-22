***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, kredi derecelendirme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ tarafından değerlendirilmiş ve kurumsal web sitemizde (www.dogusotomotiv.com.tr) linki yer alan basın açıklamasında da belirtildiği üzere derecelendirme notları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu -Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152871BIST