***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17.12.2020 13:40
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/09/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
04/09/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/12/2020
Açıklama
Şirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, şirketimizin notu 10 üzerinden 9,67 (geçen dönem 9,65) olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu, Şirketimizin internet sitesinde (www.dogusotomotiv.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Notumuzun alt başlıkları ile dağılımı aşağıdaki gibidir:
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
96,36 97,67 95,95 96,67 96,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893636
BIST
17:571.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,98
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
17:577,7235
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0791
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7196
17:579,4771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0334
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4711
17:57470,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,46
|Açılış
|: 469,79
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler17:57
|PGSUS
|74,80
|2.038.849.168
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,63
|265.688.304
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.032.903
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.899.440
|% 9,99
|
|BRYAT
|418,80
|75.816.809
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.086.375
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|672.472
|% -9,99
|
|TACTR
|9,74
|628.126
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,24
|9.158.400
|% -9,96
|
|SEYKM
|27,60
|2.757.539
|% -7,75
|
|THYAO
|13,08
|3.052.246.588
|% 3,07
|
|PGSUS
|74,80
|2.038.849.168
|% 10,00
|
|GARAN
|9,78
|1.722.502.908
|% 0,62
|
|ODAS
|3,94
|1.236.625.238
|% -2,96
|
|SISE
|7,18
|818.713.652
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,13
|757.499.818
|% 3,40
|
|ISGYO
|2,29
|816.782.338
|% -3,78
|
|ODAS
|3,94
|1.236.625.238
|% -2,96
|
|TSKB
|1,69
|458.785.352
|% -2,87
|
|ALBRK
|2,03
|492.505.361
|% 4,64
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7201
|7,7235
|% -1,01
|
|Euro
|9,4677
|9,4771
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,4781
|10,5306
|% -0,20
|
|Frank
|8,7096
|8,7621
|% -0,77
|
|Riyal
|2,0542
|2,0645
|% -0,97
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|30,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,09
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|0,46
|