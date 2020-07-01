***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu yaptığı ön araştırma sonucunda Alman otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştur.Anılan soruşturmanın Audi, Porsche, Volkswagen markaları Türkiye distribütörü olan Şirketimizle herhangi bir ilgisi olmayıp, bildiğimiz kadarıyla Avrupa Birliğindeki rekabet hukukunun ihlaline ilişkin Almanya'daki ana üretici firmaları ilgilendiren bir soruşturmadır. Yatırımcılarımızı ilgilendiren bir gelişme olması halinde tekrar bilgilendirme yapılacaktır.