***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2020 18:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Scania, Thermo King ve Scania Engines markaları Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. İlhami EKSİN, Doğuş Grubu içerisinde başka bir göreve atanmış olduğundan 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketimizden ayrılacaktır. Bundan böyle Scania, Thermo King ve Scania Engines markalarının Volkswagen Ticari Araç markası ile birlikte yönetilmesine karar verilmiş, yeni yapının Genel Müdürlük görevine halen Volkswagen Ticari Araç Marka Genel Müdürü olan Sn. Tolga SENYÜCEL, 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891045
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
18:057,8787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0473
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8796
En Düşük
7,7709
18:059,5263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0711
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,5324
En Düşük
9,4041
18:05462,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,01
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
462,88
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,64
|4.251.216
|% 10,00
|
|TKNSA
|14,67
|490.778.004
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.976.176
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|990.104
|% 9,97
|
|INVEO
|31,80
|44.845.266
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,23
|693.859
|% -10,00
|
|RODRG
|15,23
|8.763.023
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|2.196.555
|% -9,98
|
|CASA
|79,00
|929.107
|% -8,99
|
|IZTAR
|14,05
|1.236.248
|% -6,21
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PGSUS
|63,55
|1.581.687.226
|% 1,03
|
|KRDMD
|5,05
|1.526.104.570
|% 2,23
|
|SISE
|6,89
|1.378.333.765
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,17
|1.358.680.924
|% -0,91
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% -0,33
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PETKM
|4,23
|1.307.239.161
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8718
|7,8787
|% 0,60
|
|Euro
|9,5181
|9,5263
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,4706
|10,5231
|% -0,08
|
|Frank
|8,7462
|8,7989
|% 0,90
|
|Riyal
|2,0920
|2,1025
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|14,33
|
|Altın Gr.
|462
|462
|5,47
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|48,36
|48,36
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BANVT
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 466 adet işlem
-
17:58GSRAY
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 132, 052 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 4.05 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 772 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 28, 354.00 milyon TL de
-
17:56SANEL
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 412 adet işlem