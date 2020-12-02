***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarScania, Thermo King ve Scania Engines markaları Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. İlhami EKSİN, Doğuş Grubu içerisinde başka bir göreve atanmış olduğundan 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketimizden ayrılacaktır. Bundan böyle Scania, Thermo King ve Scania Engines markalarının Volkswagen Ticari Araç markası ile birlikte yönetilmesine karar verilmiş, yeni yapının Genel Müdürlük görevine halen Volkswagen Ticari Araç Marka Genel Müdürü olan Sn. Tolga SENYÜCEL, 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891045BIST