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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2020 18:30



***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Scania, Thermo King ve Scania Engines markaları Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. İlhami EKSİN, Doğuş Grubu içerisinde başka bir göreve atanmış olduğundan 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketimizden ayrılacaktır. Bundan böyle  Scania, Thermo King ve Scania Engines markalarının Volkswagen Ticari Araç markası ile birlikte yönetilmesine karar verilmiş, yeni yapının Genel Müdürlük görevine halen Volkswagen Ticari Araç Marka Genel Müdürü olan Sn. Tolga SENYÜCEL, 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891045


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