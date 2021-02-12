***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 08:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
n11.com ve Doğuş Otomotiv 2. el otomotiv pazarındaki stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar vermiştir.
Çalışma grubunun, Doğuş Otomotiv'in sektördeki engin tecrübesi ve benzersiz ekosisteminin yanı sıra n11.com'un 23 milyonluk müşteri tabanı ve e-ticaret alanındaki güçlü deneyimini bir araya getirmek vizyonuyla Türkiye'nin ilk pazaryeri konseptli 2. el online otomobil platformu garaj11'deki olası iş birliği fırsatlarına yoğunlaşması beklenmektedir.
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909238
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0375
En Düşük
7,0176
18:058,5359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5430
En Düşük
8,5054
18:05412,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 412,30
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
411,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0317
|7,0377
|% 0,17
|
|Euro
|8,5235
|8,5367
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,6765
|9,7251
|% -0,01
|
|Frank
|7,8688
|7,9162
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8697
|1,8791
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-3,17
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,01
|
|B. Petrol
|60,76
|60,76
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında