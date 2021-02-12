***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarn11.com ve Doğuş Otomotiv 2. el otomotiv pazarındaki stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar vermiştir.Çalışma grubunun, Doğuş Otomotiv'in sektördeki engin tecrübesi ve benzersiz ekosisteminin yanı sıra n11.com'un 23 milyonluk müşteri tabanı ve e-ticaret alanındaki güçlü deneyimini bir araya getirmek vizyonuyla Türkiye'nin ilk pazaryeri konseptli 2. el online otomobil platformu garaj11'deki olası iş birliği fırsatlarına yoğunlaşması beklenmektedir.Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909238BIST