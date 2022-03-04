***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 08:46
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Ağustos 2020 tarihli özel durum açıklamamız ile, Rekabet Kurulu tarafından Şirketimizin de aralarında bulunduğu motorlu taşıtlar pazarında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açıldığı duyurulmuştu.
Rekabet Kurulu tarafından söz konusu soruşturma kapsamında şirketimizin, anılan mevzuatı ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından şirketimiz hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007138
BIST
10:092.015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -8,63
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.021
En Düşük
2.011
10:0914,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0666
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
10:0915,6421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
10:09881,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,82
|Açılış
|: 880,66
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler10:09
|AVOD
|1,41
|1.097.662
|% 41,00
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|ISDMR
|27,28
|21.881.871
|% 4,04
|
|HTTBT
|14,01
|76.113.467
|% 4,01
|
|DOKTA
|31,06
|469.618
|% 3,60
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|KUYAS
|5,20
|1.648.276
|% -4,59
|
|KGYO
|5,88
|119.034
|% -4,39
|
|KSTUR
|248,00
|23.312
|% -4,25
|
|ACSEL
|24,50
|867.213
|% -4,00
|
|HTTBT
|14,01
|76.113.467
|% 4,01
|
|ISDMR
|27,28
|21.881.871
|% 4,04
|
|HUNER
|2,68
|13.502.680
|% -1,11
|
|INVES
|24,98
|12.964.215
|% 0,73
|
|PGSUS
|90,15
|10.862.787
|% -0,77
|
|HTTBT
|14,01
|76.113.467
|% 4,01
|
|HUNER
|2,68
|13.502.680
|% -1,11
|
|MOBTL
|1,70
|4.778.374
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|2.932.525
|% -0,75
|
|HLGYO
|1,64
|1.970.128
|% -0,61
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1672
|14,1808
|% 0,47
|
|Euro
|15,6125
|15,6421
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,8125
|18,9068
|% 0,22
|
|Frank
|15,3393
|15,4317
|% 0,24
|
|Riyal
|3,7615
|3,7803
|% 0,30
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|0,50
|
|Altın Gr.
|881
|881
|2,32
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,26
|