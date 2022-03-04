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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.03.2022 08:46
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11 Ağustos 2020 tarihli özel durum açıklamamız ile, Rekabet Kurulu tarafından Şirketimizin de aralarında bulunduğu motorlu taşıtlar pazarında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açıldığı duyurulmuştu.
Rekabet Kurulu tarafından söz konusu soruşturma kapsamında şirketimizin, anılan mevzuatı ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından şirketimiz hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007138


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Yarım 2.799 2.873 5,82  
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Gümüş Gr. 11,43 11,44 0,00  
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