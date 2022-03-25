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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.03.2022 18:35
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİR ALİ BİLALOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı -İcra Kurulu Başkanı Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Doğuş Grubu Şirketlerinde YK üyeliği
KORAY BEBEKOĞLU Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü Mühendis Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Direktörü --
GİOVANNİ ATİLLA CİNO BOTTARO VW Binek Araç Marka Genel Müdürü Mühendis Audi-Bentley-Lamborghini Marka Genel Müdürü --
ANIL GÜRSOY SEAT-CUPRA-Porsche-DOD-D.Marine Marka Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SEAT-Porsche-DOD Marka Genel Müdürü --
KEREM GALİP GÜVEN Audi-Bentley-Lamborghini Marka Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli VW Ticari Araç Marka Genel Müdürü --
MUSTAFA KARABAYIR Yedek Parça ve Lojistik Hizmetler Genel Müdürü Mühendis Yedek Parça ve Lojistik Hizmetler Genel Müdürü --
ELA KULUNYAR İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü --
TOLGA SENYÜCEL Volkswagen Ticari Araç-Scania-ThermoKing-Scania Power Solutions Marka Genel Müdürü Ekonomist VW Ticari Araç Marka Genel Müdürü --
KEREM TALİH Mali İşler Genel Müdürü Ekonomist Mali ve İdari İşler Genel Müdürü --




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013204


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 4,95 1.416.013.711 % 10,00  
ACSEL 29,04 36.251.580 % 10,00  
PKENT 255,60 117.490.351 % 9,98  
SERVE 16,57 555.907 % 9,95  
ULUSE 77,45 54.811.762 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8372 14,8414 % 0,12  
Euro 16,3134 16,3311 % 0,02  
Sterlin 19,5307 19,6286 % 0,26  
Frank 15,8925 15,9883 % 0,18  
Riyal 3,9454 3,9652 % 0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 -0,74  
Altın Gr. 934 935 1,88  
Cumhuriyet 6.173 6.266 -9,00  
Tam 6.140 6.293 -14,44  
Yarım 2.968 3.044 -6,99  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,49  
Gümüş.Ons 25,42 25,45 -0,10  
Gümüş Gr. 12,14 12,16 -0,01  
B. Petrol 120 120 0,94  
Seans Raporu 18:05
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