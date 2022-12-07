***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ŞAHENK AİLESİ (Etkin dolaylı paylar Doğuş Holding üzerinden gelmektedir) 154606439 TRY 70,28Diğer Ortaklar 65393561 TRY 29,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085585BIST