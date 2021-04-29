***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile yönetim kurulumuzun yapılanması gereği oluşturulan komitelerde görev yapmak üzere 1.Denetimden Sorumlu Komite - Sn. Adnan Memiş – Başkan - Sn. Adalet Yasemin Akad – Üye 2.Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi - Sn. Adalet Yasemin Akad – Başkan - Sn. Koray Arıkan - Üye - Sn. Gür Çağdaş – Üye - Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye - Sn. Halide Müge Yücel - Üye 3.Riskin Erken Saptanması Komitesi - Sn. Adnan Memiş – Başkan - Sn. Koray Arıkan - Üye - Sn. Gür Çağdaş – Üye - Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye 4.Ücret Komitesi (Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirecektir) - Sn. Adalet Yasemin Akad – Başkan - Sn. Özlem Denizmen Kocatepe – Üye olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932585BIST