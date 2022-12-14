***DOAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.12.2022 21:02
***DOAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğuş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086970
BIST
11:315.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,40
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
11:3118,6504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
11:3119,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0368
|Açılış
|: 19,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8731
En Düşük
19,7315
11:311.084,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.084,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|88.098.438
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|30.759.785
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|169.760.072
|% 9,97
|
|OTTO
|79,50
|5.442.014
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,63
|22.617.780
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KONTR
|169,20
|161.852.416
|% -7,29
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|YESIL
|4,52
|16.742.095
|% -6,03
|
|KRDMD
|18,45
|4.032.741.733
|% -1,97
|
|THYAO
|143,30
|2.772.469.012
|% -0,49
|
|ASELS
|59,60
|2.501.053.260
|% 0,42
|
|EKGYO
|8,26
|2.367.860.991
|% 4,42
|
|TTKOM
|21,08
|2.164.304.807
|% 5,77
|
|EKGYO
|8,26
|2.367.860.991
|% 4,42
|
|KRDMD
|18,45
|4.032.741.733
|% -1,97
|
|SKBNK
|2,84
|445.799.807
|% 2,90
|
|YKBNK
|11,87
|1.646.346.990
|% 2,77
|
|VAKBN
|11,12
|1.473.771.061
|% 5,40
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6450
|18,6504
|% 0,04
|
|Euro
|19,8442
|19,8522
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,0036
|23,1189
|% 0,13
|
|Frank
|20,0182
|20,1388
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9458
|4,9706
|% 0,04
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,93
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.285
|7.337
|-7,00
|
|Yarım
|3.528
|3.587
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,25
|0,03
|
|B. Petrol
|80,73
|80,73
|0,05
|