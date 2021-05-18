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***DOAS* *VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.05.2021 18:31



***DOAS******VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin sahip olduğu VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle usulde kısmi bölünmesine ilişkin belge güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VDFAS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler VDF Servis ve Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Çatı şirketi Filo, Faktoring ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahibi
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 655.364,62
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2020
Mevcut Sermaye (TL) 220.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
DOAS, TREDOTO00013 220.000.000 0 0 0 0 0 0

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.04.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kuruluna 02.04.2021 tarihinde yaptığımız başvuru ve aynı tarihte KAP'ta da yayınlanan açıklamamız sonrası güncellenen Bölünme Sözleşmesi ve Raporu ile hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu ekte yer almaktadır.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 DOAS- BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ.pdf - Bölünme Sözleşmesi
EK: 2 DOAS- UZMAN KURULUŞ RAPORU.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 3 DOAS- BÖLÜNME RAPORU.pdf - Bölünme Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936821


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NTGAZ 10,89 20.430.195 % 10,00  
YBTAS 16.395,10 799.400 % 10,00  
ISBIR 8.552,50 3.634.813 % 10,00  
TURGG 153,10 23.897.859 % 9,99  
FENER 28,44 321.635.801 % 9,98  
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Altın Ons 1.869 1.870 2,55  
Altın Gr. 502 502 3,42  
Cumhuriyet 3.305 3.355 37,00  
Tam 3.289 3.372 30,26  
Yarım 1.590 1.631 14,64  
Çeyrek 797 815 7,32  
Gümüş.Ons 28,16 28,19 0,00  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 0,00  
B. Petrol 68,44 68,44 0,00  
Seans Raporu 18:05
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