***DOAS* *VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS******VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin sahip olduğu VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle kısmi bölünmesine ilişkin Ticaret Sicil Tescili hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler VDFASYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler VDF Servis ve Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Çatı şirketi Filo, Faktoring ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahibiBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 655.364,62Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2020Mevcut Sermaye (TL) 220.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıDOAS, TREDOTO00013 220.000.000 0 0 0 0 0 0Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.04.2021Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman AŞ unvanlı iştirakimiz hisselerinin, VDF Servis ve Ticaret AŞ bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınmasına ilişkin süreç 29.06.2021 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmış ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 01.07.2021 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945537BIST