***DOAS* *VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2021 18:37
***DOAS******VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin sahip olduğu VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle kısmi bölünmesine ilişkin Ticaret Sicil Tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VDFAS
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler VDF Servis ve Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Çatı şirketi Filo, Faktoring ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahibi
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 655.364,62
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2020
Mevcut Sermaye (TL) 220.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
DOAS, TREDOTO00013 220.000.000 0 0 0 0 0 0
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.04.2021
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman AŞ unvanlı iştirakimiz hisselerinin, VDF Servis ve Ticaret AŞ bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınmasına ilişkin süreç 29.06.2021 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmış ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 01.07.2021 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945537
BIST