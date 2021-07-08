***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2021 10:56
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948383
BIST
11:581.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:588,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:5810,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0619
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:58507,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,98
|Açılış
|: 507,78
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:55
|TUREX
|11,57
|10.180.200
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|LOGO
|39,20
|104.166.784
|% 6,46
|
|BIOEN
|28,38
|156.077.292
|% 6,37
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.149.807
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.734.712
|% -9,95
|
|KATMR
|3,18
|46.982.236
|% -7,83
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|FADE
|20,42
|15.998.564
|% -5,29
|
|GARAN
|8,65
|270.909.169
|% -0,92
|
|THYAO
|13,80
|202.513.714
|% -0,36
|
|PETKM
|5,38
|181.067.346
|% 0,37
|
|BIOEN
|28,38
|156.077.292
|% 6,37
|
|KRDMD
|7,08
|124.076.409
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,90
|90.802.870
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|52.060.829
|% 0,00
|
|PETKM
|5,38
|181.067.346
|% 0,37
|
|ODAS
|1,96
|64.572.885
|% -2,97
|
|GARAN
|8,65
|270.909.169
|% -0,92
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7059
|8,7107
|% 0,29
|
|Euro
|10,2824
|10,3132
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,9648
|12,0248
|% 0,11
|
|Frank
|9,4462
|9,5032
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3150
|2,3266
|% 0,26
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|10,18
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|21,65
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|10,47
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,91
|