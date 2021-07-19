***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.07.2021 12:10
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951612
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0640
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:3510,1128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0091
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:35497,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,06
|Açılış
|: 497,52
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,73
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,43
|7.862.774
|% 10,00
|
|KFEIN
|27,80
|26.896.761
|% 9,97
|
|EDATA
|9,82
|15.334.264
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|84.238.878
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,00
|137.894
|% -6,54
|
|OZBAL
|13,27
|17.271.035
|% -6,22
|
|SRVGY
|74,00
|5.085.578
|% -3,58
|
|MTRKS
|31,84
|12.900.409
|% -3,52
|
|ORMA
|27,60
|48.653
|% -3,16
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% -1,39
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% -2,68
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% -1,63
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.695.820
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% -0,56
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5786
|8,5813
|% 0,75
|
|Euro
|10,1082
|10,1128
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,7437
|11,8026
|% 0,46
|
|Frank
|9,2728
|9,3286
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2798
|2,2912
|% 0,70
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-7,89
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|-1,84
|