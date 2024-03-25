***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2024 15:58
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261983
BIST
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17:069.163
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 51,18
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:0632,1657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1978
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:0634,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2845
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8870
En Düşük
34,5419
17:062.251,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 26,18
|Açılış
|: 2.251,98
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:06
|OYAYO
|40,48
|12.772.066
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|34.685.262
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|63.781.857
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|12.678.638
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.424.116
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.394.773
|% -9,91
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|PKART
|83,80
|142.498.647
|% -8,52
|
|THYAO
|289,00
|10.662.645.854
|% -0,77
|
|ISCTR
|11,71
|7.492.943.968
|% 6,26
|
|YKBNK
|27,82
|5.544.214.366
|% 4,43
|
|AKBNK
|47,38
|4.357.777.418
|% 3,40
|
|KCHOL
|200,70
|4.247.026.483
|% 3,03
|
|ISCTR
|11,71
|7.492.943.968
|% 6,26
|
|ODAS
|9,44
|1.928.985.049
|% 6,43
|
|YKBNK
|27,82
|5.544.214.366
|% 4,43
|
|EKGYO
|9,94
|1.453.921.468
|% -0,90
|
|PETKM
|23,96
|2.653.190.173
|% 4,45
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1079
|32,1657
|% 0,62
|
|Euro
|34,8745
|34,8870
|% 0,82
|
|Sterlin
|41,0362
|41,2419
|% -0,53
|
|Frank
|36,1646
|36,3459
|% -0,86
|
|Riyal
|8,6518
|8,6952
|% -0,93
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|911,52
|912,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,28
|1.024,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,82
|85,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,02
|2.179,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:06
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17:21XU100
Endeks 9, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 101, 420.00 milyon TL de
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17:21AKENR
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 266, 771 adet işlem
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17:20POLHO
Yüzde 4.13 oranında artışla 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 678, 486 adet işlem
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17:18AFYON
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 435, 317 adet işlem
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17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, PETKM