***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2021 22:50
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.06.2021 tarih ve 14 sayılı toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Jochen Czelecz'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942294
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0861
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4824
En Düşük
8,3031
18:0510,2890
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1258
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,2890
En Düşük
10,0527
18:05508,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,08
|Açılış
|: 508,84
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
508,99
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.991.483
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|188.729.013
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|86.977.280
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.720
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.477.664
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.926.085
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.477.717
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|3.083.280
|% -8,18
|
|YAYLA
|3,97
|9.686.914
|% -7,24
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|FENER
|37,92
|703.620.240
|% 1,12
|
|EREGL
|19,43
|566.776.016
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|534.181.595
|% -0,88
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4613
|8,4803
|% 1,03
|
|Euro
|10,2557
|10,2890
|% 1,24
|
|Sterlin
|11,9264
|11,9862
|% 1,01
|
|Frank
|9,3892
|9,4457
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2544
|2,2657
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-11,68
|
|Altın Gr.
|509
|509
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,06
|
|B. Petrol
|73,05
|73,05
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
-
17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem