***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:00
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827287
BIST
09:5598.448
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -2.518,11
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
98.448
En Düşük
98.448
09:556,2237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
09:557,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0488
En Düşük
6,9909
09:55327,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,92
|Açılış
|: 327,57
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|4,49
|1.123
|% 6,90
|
|SELEC
|7,80
|1.423.812
|% 5,69
|
|RTALB
|2,43
|1.215.095
|% 5,65
|
|ECILC
|4,20
|3.774.590
|% 5,26
|
|EMNIS
|2,04
|100
|% 5,15
|
|HUBVC
|17,00
|1.160.709
|% -15,00
|
|ARMDA
|13,74
|17.244
|% -14,98
|
|BRKSN
|2,51
|102.953
|% -14,92
|
|OYAYO
|4,07
|985.148
|% -14,85
|
|RYGYO
|4,55
|211.520
|% -14,63
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 0,00
|
|DGKLB
|1,42
|55.365.021
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,54
|50.615.374
|% 0,00
|
|DGATE
|7,10
|26.320.462
|% 0,00
|
|DESPC
|4,80
|20.720.353
|% -4,76
|
|DGKLB
|1,42
|55.365.021
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,54
|50.615.374
|% 0,00
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 0,00
|
|DESPC
|4,80
|20.720.353
|% -4,76
|
|DGATE
|7,10
|26.320.462
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9366
|7,9764
|% -0,03
|
|Frank
|6,6302
|6,6702
|% 0,54
|
|Riyal
|1,6528
|1,6611
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|2,07
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,65
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,46
|34,46
|-1,33
|