***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/04/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Finansal duran varlık satışı dolaylı bağlı ortaklığımız DMC Invest B.V. tarafından yapılmakta olup, DMC Invest B.V. Hollanda'da mukim sermayesi halka kapalı bir şirket olduğundan, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıDoğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş ("DMC")Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMüzik ve eğlence sektöründe faaliyet göstermektedir. NetD Müzik Video Dijital Platform ve Ticaret A.Ş. ("NetD Müzik")'nin sermayesini temsil eden payların tamamı da, payları satışa konu Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'ye aittir.Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi13.619.837,-Türk Lirasıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.07.2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal TutarıSatışa konu payların nominal tutarı 8.171.903,-Türk Lirası'dır.Beher Pay Fiyatı2,86 Amerikan Doları (USD) olup, kapanış tarihi itibariyle Türk Lirası karşılığı yaklaşık 19,60'tır.Toplam Tutar23.400.000 Amerikan Doları (USD) olup, kapanış tarihi itibariyle Türk Lirası karşılığı 160.144.920'dir.Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%60,00Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%40,00 (DMC Invest B.V.)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%40,00 (DMC Invest B.V.)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Satılan finansal duran varlığın, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki eliminasyon sonrası konsolide özkaynak tutarları toplamının aktif toplamına oranı yaklaşık %0,41'dir.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,21Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisi bulunmamaktadır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıEn son kamuya açıklanan konsolide finansal tablolarımıza göre işbu ÖDA tarihi itibariyle oluşacak "iştirak hisse satış karı" tutarı yaklaşık 132 milyon TL olarak hesaplanmaktadır. Diğer taraftan, "Kapanış" sonrası Ortaklığımız konsolide finansal tablolarında "özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar" altında takip edilmeye başlanacak olan Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş ("DMC")'nin makul değerinde de satış fiyatı dikkate alınarak olumlu düzeltme yapılması söz konusu olup, bu tutar da ayrıca Kar veya Zarar Tablosu'nda sunulacaktır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler kamuya açıklanacak finansal raporumuzda yer alacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSöz konusu "iştirak hisse satış karı" tutarı dolaylı bağlı ortaklığımız DMC Invest B.V.'nin gelir tablosunda muhasebeleştirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSöz konusu "iştirak hisse satış karı" tutarının kullanımı ile ilgili olarak dolaylı bağlı ortaklığımız DMC Invest B.V. tarafından ayrıca karar alınacaktır.Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıBelieve InternationalKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/04/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYoktur.Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYoktur.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYoktur.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYoktur.AçıklamalarÖnceki açıklamamızda da belirttiğimiz üzere resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve sözleşme ile belirlenen "Kapanış Koşulları"nın gerçekleşmesi ile birlikte, "Kapanış" işlemleri usulüne uygun olarak tamamlanmış, satış ve devir işlemleri 21.07.2020 (bugün) tarihi itibariyle hukuken gerçekleşmiştir.Hisse devir sözleşmesi ile verilen beyan ve tekeffüllerin teminatı olarak, doğrudan bağlı ortaklığımız DHI Investment B.V. tarafından, Believe International lehine 18 ay süre ile 3.510.000 Amerikan Doları (USD) tutarında teminat mektubu verilmiştir.Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" satışı ve devri işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kalacağı değerlendirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861003BIST