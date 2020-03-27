***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 19.07.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1.04 Bağımsız Üye DeğilHANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 02.08.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hakim Ortak Şirket ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.95 Bağımsız Üye DeğilARZUHAN YALÇINDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.08.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.98 Bağımsız Üye DeğilVUSLAT SABANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.08.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.95 Bağımsız Üye DeğilİMRE BARMANBEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.01.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.02 Bağımsız Üye DeğilÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 12.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu BaşkanıAHMET TOKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.03.2019 İcrada Görevli İcra Kurulu Üyeliği , Mali İşler Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği - Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET VURAL AKIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi HayırHACI AHMET KILIÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı , Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ,Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıHÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi HayırAGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832925BIST