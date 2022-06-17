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***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

17.06.2022 15:08
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar


***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
İlgili Şirket Ünvanı DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 116.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 162.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 46.000.000

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
DOKTA, TRADOKTS91G7 6.470,245

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 20.06.2022
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 21.06.2022
Satılacak Payların Satış Fiyatı Beheri 0,01 TL nominal değerli 100 adet paya denk gelen 1 lotun nominal değeri 1 TL olup, 1 lot nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ENG-DOKTA.pdf
EK: 2 TR-DOKTA.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037928


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Tam 6.790 6.916 -50,00  
Yarım 3.334 3.383 -24,00  
Çeyrek 1.670 1.691 -12,00  
Gümüş.Ons 21,66 21,70 -0,26  
Gümüş Gr. 12,06 12,07 -0,15  
B. Petrol 113 113 -6,53  
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