***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi Birincil Piyasa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DOKTAİlgili Şirket Ünvanı DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 116.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 162.000.000Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 46.000.000Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)DOKTA, TRADOKTS91G7 6.470,245Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 20.06.2022Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 21.06.2022Satılacak Payların Satış Fiyatı Beheri 0,01 TL nominal değerli 100 adet paya denk gelen 1 lotun nominal değeri 1 TL olup, 1 lot nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ENG-DOKTA.pdfEK: 2 TR-DOKTA.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037928BIST