***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.11.2023 09:09
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 14/11/2023) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214242
BIST
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13:297.863
En Düşük
|Değişim
|: 2,04%
|| 157,06
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:2928,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0605
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:2930,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1223
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:291.816,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,50
|Açılış
|: 1.816,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:29
|LINK
|124,30
|18.114.491
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.098.643
|% 10,00
|
|SNICA
|32,60
|64.996.283
|% 9,99
|
|TURGG
|605,50
|41.487.967
|% 9,99
|
|METUR
|12,99
|9.755.838
|% 9,99
|
|UFUK
|108,30
|21.370.458
|% -7,51
|
|FENER
|125,40
|938.777.017
|% -7,11
|
|IHYAY
|2,52
|10.604.156
|% -4,55
|
|VBTYZ
|114,50
|101.852.633
|% -3,86
|
|NETAS
|46,92
|45.805.276
|% -3,77
|
|THYAO
|227,40
|3.927.255.919
|% 0,75
|
|TUPRS
|153,60
|2.724.042.156
|% 2,67
|
|ISCTR
|21,80
|1.433.119.913
|% 4,01
|
|ASTOR
|124,60
|1.418.779.170
|% 3,57
|
|SASA
|46,58
|1.342.345.733
|% 1,30
|
|ZOREN
|5,43
|617.797.670
|% 2,45
|
|EKGYO
|6,73
|585.046.672
|% 2,28
|
|ISCTR
|21,80
|1.433.119.913
|% 4,01
|
|YKBNK
|17,67
|1.096.074.949
|% 2,49
|
|ODAS
|11,74
|717.135.710
|% 2,35
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4292
|28,4406
|% 0,21
|
|Euro
|30,5899
|30,6039
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,2005
|35,3770
|% 0,48
|
|Frank
|31,5963
|31,7866
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5608
|7,5988
|% 0,25
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|933,89
|935,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,03
|1.133,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,28
|86,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,45
|1.987,76
|% 0,66
|