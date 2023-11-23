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***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

23.11.2023 09:04
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

DOKTA.BE (Kaydi Pay, Miktar: 28.255,701 TL nominal, Aracı: IYM, Kapanış Tarihi: 24.11.2023) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219484


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DGNMO 11,90 151.749 % 1,19  
BMSTL 24,96 30.835.570 % 0,73  
AKSA 88,40 547.019 % 0,63  
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Frank 32,5576 32,7538 % 0,13  
Riyal 7,6699 7,7083 % 0,01  
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Gümüş ONS 23,65 23,67 % 0,66  
Platin 927,67 930,35 % 0,66  
Paladyum 1.056,16 1.064,39 % 0,66  
Brent Pet. 80,91 80,91 % 0,66  
Altın Ons 1.995,05 1.995,27 % 0,66  
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