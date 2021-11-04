***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
04.11.2021 19:39
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'ndan Alt Pazar'a geçmesi için yapılan başvuru Borsamız tarafından değerlendirilmiş olup, fiili dolaşım oranı %5'in üzerine çıkan Şirket paylarının Kotasyon Yönergesinin 23/2 ve Borsamız Pay Piyasası Yönergesi'nin 37/1,2,3 maddeleri kapsamında 08/11/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede, Şirketin payları, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Alt Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. DOKTA Piyasa Öncesi İşlem Platformu Alt Pazar 08/11/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974962
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 28,64
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
18:059,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0669
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
18:0511,2246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0240
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
18:05559,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 10,79
|Açılış
|: 559,28
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.668.459
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.396.932
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|142.411.262
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 9,95
|
|CANTE
|11,70
|159.308.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|63,75
|34.380.538
|% -9,96
|
|BASGZ
|28,04
|11.576.735
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|301.688.588
|% -9,29
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 8,92
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 3,02
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6881
|9,6900
|% 0,51
|
|Euro
|11,2001
|11,2122
|% 0,10
|
|Sterlin
|13,0716
|13,1371
|% -0,62
|
|Frank
|10,5895
|10,6533
|% 0,56
|
|Riyal
|2,5796
|2,5925
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|21,37
|
|Altın Gr.
|559
|559
|10,83
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,15
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|0,04
|