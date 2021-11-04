***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [DOKTA]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarDöktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'ndan Alt Pazar'a geçmesi için yapılan başvuru Borsamız tarafından değerlendirilmiş olup, fiili dolaşım oranı %5'in üzerine çıkan Şirket paylarının Kotasyon Yönergesinin 23/2 ve Borsamız Pay Piyasası Yönergesi'nin 37/1,2,3 maddeleri kapsamında 08/11/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.Bu çerçevede, Şirketin payları, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Alt Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiDöktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. DOKTA Piyasa Öncesi İşlem Platformu Alt Pazar 08/11/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974962BIST