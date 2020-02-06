***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 16:09
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817397
BIST
16:41122.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 588,26
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.573
16:415,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0070
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
16:416,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
16:41301,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,51
|Açılış
|: 301,00
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,50
|19.419.595
|% 19,92
|
|VESTL
|16,61
|396.815.333
|% 12,38
|
|IZTAR
|3,35
|1.260.276
|% 9,84
|
|GYHOL
|29,30
|16.521.268
|% 9,74
|
|SAFKR
|2,82
|1.744.427
|% 9,73
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|DOKTA
|69,00
|15.283.317
|% -8,37
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|60.306
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,83
|1.753.861.992
|% 1,51
|
|ODAS
|2,25
|661.337.104
|% 1,35
|
|SASA
|9,34
|618.758.383
|% -1,27
|
|SISE
|5,58
|594.119.060
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,15
|475.528.799
|% 5,00
|
|ODAS
|2,25
|661.337.104
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|251.738.747
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|463.846.091
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,15
|475.528.799
|% 5,00
|
|TEKTU
|1,76
|267.160.612
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7347
|7,7735
|% -0,15
|
|Frank
|6,1218
|6,1587
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,82
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,60
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|16,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|10,37
|
|Yarım
|960
|985
|5,02
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|-0,33
|
Seans Raporu
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