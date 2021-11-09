***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 10:00
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976135
BIST
10:151.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.613
En Düşük
1.605
10:159,7236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0460
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:1511,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0634
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:15570,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,81
|Açılış
|: 570,43
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:13
|TSPOR
|6,18
|17.835.264
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|BASGZ
|24,64
|67.558.454
|% 8,45
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|KTSKR
|33,66
|60.976.847
|% 6,72
|
|INVEO
|29,24
|1.388.560
|% -7,47
|
|ERSU
|4,88
|2.637.199
|% -5,24
|
|DOKTA
|35,64
|726.768
|% -4,96
|
|SUMAS
|81,60
|17.462
|% -4,56
|
|EUYO
|3,89
|441.988
|% -4,42
|
|YKBNK
|3,10
|239.183.349
|% 1,97
|
|THYAO
|18,17
|166.479.044
|% 0,66
|
|PETKM
|6,90
|119.229.972
|% 1,17
|
|GARAN
|10,73
|93.807.816
|% -0,46
|
|EREGL
|19,51
|82.782.437
|% -0,15
|
|YKBNK
|3,10
|239.183.349
|% 1,97
|
|ODAS
|1,51
|81.273.095
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,11
|42.039.982
|% 0,48
|
|TSKB
|1,60
|28.654.844
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|119.229.972
|% 1,17
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7191
|9,7231
|% 0,47
|
|Euro
|11,2749
|11,2866
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,1550
|13,2209
|% 0,49
|
|Frank
|10,6154
|10,6793
|% 0,59
|
|Riyal
|2,5841
|2,5971
|% 0,43
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-0,46
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,37
|83,37
|-0,06
|