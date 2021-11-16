***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 10:09
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977959
BIST
10:161.717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 14,66
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.713
10:1610,1899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1321
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,1899
En Düşük
10,0421
10:1611,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1559
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5920
En Düşük
11,4245
10:16608,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 6,26
|Açılış
|: 608,95
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
609,15
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler10:14
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|GARAN
|12,35
|665.160.784
|% 6,19
|
|TDGYO
|7,19
|5.893.914
|% 6,05
|
|KTSKR
|30,00
|10.198.671
|% 4,75
|
|OYLUM
|8,06
|3.065.610
|% -7,99
|
|PRZMA
|3,80
|310.515
|% -6,63
|
|PENTA
|166,30
|955.922
|% -5,40
|
|GRNYO
|2,47
|243.522
|% -5,36
|
|DOKTA
|31,52
|322.773
|% -3,61
|
|GARAN
|12,35
|665.160.784
|% 6,19
|
|YKBNK
|3,54
|425.886.533
|% 4,42
|
|AKBNK
|7,28
|419.426.660
|% 4,45
|
|ISCTR
|7,12
|325.773.972
|% 1,86
|
|PETKM
|7,98
|155.645.356
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,54
|425.886.533
|% 4,42
|
|SKBNK
|1,22
|92.655.207
|% -1,61
|
|AKBNK
|7,28
|419.426.660
|% 4,45
|
|GARAN
|12,35
|665.160.784
|% 6,19
|
|ISCTR
|7,12
|325.773.972
|% 1,86
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1785
|10,1841
|% 1,26
|
|Euro
|11,5764
|11,5852
|% 1,30
|
|Sterlin
|13,6028
|13,6710
|% 1,17
|
|Frank
|10,9253
|10,9911
|% 0,93
|
|Riyal
|2,6966
|2,7101
|% 0,84
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|1,21
|
|Altın Gr.
|608
|608
|5,31
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,16
|8,17
|0,05
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|0,84
|