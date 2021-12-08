***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 10:01
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981783
BIST
10:122.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 19,45
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
10:1213,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1027
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
10:1215,3536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1365
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
10:12780,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 5,95
|Açılış
|: 780,33
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|10.977.503
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|319.696
|% 9,94
|
|HEDEF
|4,89
|18.111.183
|% 9,89
|
|CRDFA
|4,86
|13.240.561
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|5.691.378
|% -9,95
|
|MMCAS
|5,55
|83.250
|% -7,04
|
|SISE
|15,21
|484.805.241
|% 3,68
|
|ASELS
|24,04
|362.310.414
|% 4,16
|
|KRDMD
|9,76
|159.394.176
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,59
|140.421.777
|% 0,56
|
|GARAN
|11,89
|136.791.610
|% 0,51
|
|SKBNK
|1,23
|58.807.448
|% 0,82
|
|YKBNK
|3,59
|140.421.777
|% 0,56
|
|SISE
|15,21
|484.805.241
|% 3,68
|
|ODAS
|1,66
|45.536.974
|% -0,60
|
|TSKB
|1,64
|36.563.854
|% 1,23
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5804
|13,5922
|% 0,76
|
|Euro
|15,3364
|15,3569
|% 0,92
|
|Sterlin
|17,9552
|18,0452
|% 0,81
|
|Frank
|14,6625
|14,7508
|% 0,92
|
|Riyal
|3,6134
|3,6315
|% 0,81
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,30
|
|Altın Gr.
|781
|781
|6,97
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-0,41
|