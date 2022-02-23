***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2022 10:00
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003659
BIST
10:012.040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 22,34
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.040
En Düşük
2.034
10:0113,7842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0183
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
10:0115,6165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0271
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5259
10:01840,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,29
|Açılış
|: 840,68
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|3.695.384
|% 10,00
|
|HATEK
|20,08
|2.656.524
|% 9,97
|
|YONGA
|27,38
|504.591
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|1.618.538
|% 9,95
|
|KERVN
|0,71
|603.481
|% 9,23
|
|SERVE
|17,82
|607.185
|% -10,00
|
|PKENT
|420,60
|6.269.464
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,06
|2.912.470
|% -9,98
|
|SONME
|35,00
|22.785
|% -7,31
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,69
|1.788.809.171
|% 1,12
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,01
|1.293.475.807
|% 0,50
|
|TUPRS
|184,10
|990.240.042
|% 0,00
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,01
|1.293.475.807
|% 0,50
|
|KRDMD
|11,69
|1.788.809.171
|% 1,12
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% 0,00
|
|ODAS
|1,36
|185.336.052
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7770
|13,7809
|% -0,16
|
|Euro
|15,6035
|15,6194
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,6937
|18,7874
|% -0,00
|
|Frank
|14,9176
|15,0074
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6643
|3,6827
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-2,84
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|-0,26
|