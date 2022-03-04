***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2022 10:06
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007162
BIST
10:162.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -11,19
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.021
En Düşük
2.010
10:1614,1859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0717
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
10:1615,6523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
10:16882,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,62
|Açılış
|: 883,27
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler10:16
|AVOD
|1,41
|1.237.670
|% 41,00
|
|ATEKS
|37,78
|3.247.920
|% 8,13
|
|YUNSA
|14,18
|6.991.933
|% 6,86
|
|OZGYO
|2,10
|10.568.404
|% 6,60
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|EDIP
|3,56
|10.142.982
|% -5,82
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|ACSEL
|24,26
|1.138.487
|% -4,94
|
|KSTUR
|248,00
|23.312
|% -4,25
|
|KRDMD
|13,60
|502.975.547
|% -0,07
|
|KOZAL
|130,90
|373.495.726
|% 1,55
|
|ASELS
|24,60
|361.251.552
|% 3,27
|
|EREGL
|34,82
|326.852.466
|% -1,47
|
|THYAO
|25,64
|208.833.997
|% -1,16
|
|KRDMD
|13,60
|502.975.547
|% -0,07
|
|DOHOL
|2,71
|77.992.868
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,65
|100.368.114
|% -0,27
|
|ASELS
|24,60
|361.251.552
|% 3,27
|
|EKGYO
|2,02
|28.579.890
|% 0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1785
|14,1859
|% 0,51
|
|Euro
|15,6092
|15,6523
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,8501
|18,9447
|% 0,42
|
|Frank
|15,3747
|15,4674
|% 0,48
|
|Riyal
|3,7682
|3,7871
|% 0,48
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|0,74
|
|Altın Gr.
|882
|882
|2,52
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,32
|