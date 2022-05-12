***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 10:12
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029593
BIST
10:242.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -48,10
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.406
10:2415,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0728
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3782
En Düşük
15,2578
10:2416,1411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
10:24912,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,27
|Açılış
|: 912,70
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
914,34
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler10:21
|ESCOM
|11,91
|29.120.130
|% 9,97
|
|IMASM
|29,16
|3.374.220
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|13.658.184
|% 9,90
|
|ULUUN
|11,13
|95.660.084
|% 7,23
|
|GLBMD
|6,84
|4.340.894
|% 5,23
|
|LIDFA
|6,21
|368.141
|% -10,00
|
|SELVA
|12,82
|298.232
|% -9,97
|
|KAPLM
|70,55
|7.597.903
|% -8,79
|
|PKENT
|190,30
|8.978.843
|% -7,85
|
|OYAYO
|8,67
|296.577
|% -7,37
|
|THYAO
|41,58
|469.714.044
|% -1,47
|
|SISE
|19,69
|380.668.994
|% -1,35
|
|KRDMD
|16,37
|225.106.658
|% -1,80
|
|YKBNK
|4,63
|201.717.590
|% -1,49
|
|GARAN
|14,99
|194.809.320
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,71
|120.028.146
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,63
|201.717.590
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,62
|98.237.970
|% -0,82
|
|ODAS
|2,38
|46.534.934
|% -2,86
|
|SISE
|19,69
|380.668.994
|% -1,35
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3702
|15,3749
|% 0,48
|
|Euro
|16,1343
|16,1695
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,6901
|18,7839
|% 0,01
|
|Frank
|15,3762
|15,4688
|% 0,27
|
|Riyal
|4,0867
|4,1072
|% 0,47
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-7,55
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|-0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,71
|