***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2022 11:05
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051743
BIST
10:542.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 38,07
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.725
En Düşük
2.701
10:5417,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:5418,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0780
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:541.024,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,64
|Açılış
|: 1.024,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,62
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:52
|KRPLS
|8,26
|54.580.211
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|65.361.864
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|YAYLA
|4,96
|19.996.587
|% 8,53
|
|TMSN
|58,50
|190.039.392
|% 8,23
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,26
|18.660.587
|% -4,81
|
|AYCES
|64,60
|1.554.217
|% -2,86
|
|KLRHO
|17,87
|3.020.502
|% -2,83
|
|SANEL
|10,88
|1.077.378
|% -2,68
|
|HEKTS
|37,88
|1.648.040.452
|% 6,64
|
|THYAO
|55,80
|1.448.673.241
|% 1,45
|
|SISE
|23,66
|738.342.906
|% 1,63
|
|SASA
|50,75
|470.930.821
|% 1,83
|
|EREGL
|27,98
|386.961.718
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,44
|250.995.754
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,23
|293.703.555
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,93
|152.396.424
|% 5,46
|
|SEGYO
|1,13
|71.999.378
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,97
|309.926.212
|% 1,02
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9673
|% 0,22
|
|Euro
|18,2878
|18,3087
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,7960
|21,9053
|% 0,40
|
|Frank
|18,6064
|18,7185
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,27
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|7,86
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|7,73
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.875
|6.938
|35,00
|
|Yarım
|3.350
|3.392
|17,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|96,40
|96,40
|-0,38
|
Seans Raporu
10:52
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