***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 10:00
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055316
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
0
En Düşük
0
17:5917,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0355
|Açılış
|: 17,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9677
En Düşük
17,8981
17:5918,3998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4337
En Düşük
18,3679
17:591.034,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,44
|Açılış
|: 1.034,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.033,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ACSEL
|48,46
|11.170.875
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|36.298.594
|% 0,00
|
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,26
|43.067.958
|% 0,00
|
|AGYO
|5,52
|33.628.964
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,46
|11.170.875
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|36.298.594
|% 0,00
|
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,26
|43.067.958
|% 0,00
|
|AGYO
|5,52
|33.628.964
|% 0,00
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% 0,00
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9623
|17,9676
|% 0,20
|
|Euro
|18,3843
|18,3998
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,6829
|21,7917
|% -0,05
|
|Frank
|18,9742
|19,0885
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7686
|4,7925
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-11,53
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.938
|6.993
|1,00
|
|Yarım
|3.381
|3.419
|1,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,60
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,15
|97,15
|-1,00
|