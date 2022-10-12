***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 10:11
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071039
BIST
13:103.563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -8,08
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:1018,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:1018,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:10998,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,48
|Açılış
|: 998,43
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:10
|USAK
|3,74
|73.036.535
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|52.973.399
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|485.079.807
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|889.920.464
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|17.733.725
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|17.733.725
|% -9,91
|
|KTSKR
|36,68
|232.395.497
|% -8,07
|
|ISGSY
|11,02
|26.698.739
|% -6,13
|
|ETYAT
|7,47
|602.147
|% -4,96
|
|THYAO
|85,75
|3.263.233.002
|% 1,48
|
|ASELS
|32,68
|1.508.035.610
|% 1,30
|
|ISCTR
|8,39
|1.301.308.560
|% 1,21
|
|SASA
|82,85
|1.245.399.560
|% -2,64
|
|YKBNK
|8,35
|1.231.450.229
|% 0,48
|
|EKGYO
|4,29
|766.592.541
|% -0,46
|
|ISCTR
|8,39
|1.301.308.560
|% 1,21
|
|YKBNK
|8,35
|1.231.450.229
|% 0,48
|
|AKFGY
|4,00
|382.402.081
|% -2,44
|
|AKBNK
|13,03
|986.124.007
|% -0,23
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5870
|18,5927
|% 0,04
|
|Euro
|18,0428
|18,0581
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,5153
|20,6182
|% 0,89
|
|Frank
|18,5915
|18,7035
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,03
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,67
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,31
|
|Cumhuriyet
|6.695
|6.796
|20,00
|
|Tam
|6.728
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,04
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|0,40
|