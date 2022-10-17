***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.10.2022 14:53
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072481
BIST
15:083.813
En Yüksek
|Değişim
|: 5,12%
|| 185,81
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
15:0818,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0300
|
18,6187
En Düşük
18,5275
15:0818,1286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0640
|Açılış
|: 11,1398
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9243
|
18,1694
En Düşük
18,0503
15:08991,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,21
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:06
|AKBNK
|14,85
|1.469.801.317
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|85.143.317
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.056.720
|% 10,00
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|YKBNK
|9,71
|2.862.788.029
|% 9,97
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|KIMMR
|8,13
|9.106.542
|% -5,47
|
|MEGAP
|4,77
|49.257.965
|% -4,79
|
|MEGAP
|4,77
|49.257.965
|% -4,79
|
|THYAO
|97,50
|6.560.668.723
|% 8,33
|
|PETKM
|14,41
|3.589.451.824
|% -1,23
|
|YKBNK
|9,71
|2.862.788.029
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,42
|2.859.546.795
|% 4,74
|
|ISCTR
|9,39
|2.840.294.723
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,42
|2.859.546.795
|% 4,74
|
|ISCTR
|9,39
|2.840.294.723
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.862.788.029
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,87
|497.092.344
|% 8,72
|
|PETKM
|14,41
|3.589.451.824
|% -1,23
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5875
|18,5902
|% 0,12
|
|Euro
|18,0989
|18,1090
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,9379
|21,0429
|% 1,18
|
|Frank
|18,4776
|18,5889
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9325
|4,9573
|% 0,11
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|13,48
|
|Altın Gr.
|991
|991
|8,91
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|37,00
|
|Tam
|6.695
|6.752
|-38,00
|
|Yarım
|3.262
|3.298
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.650
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,20
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|0,40
|
Seans Raporu
15:06
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15:20
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15:20
ORCAY, MEDTR, OYAYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında