***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 14:00
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081358
BIST
16:474.515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,62
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.464
16:4718,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
16:4719,0926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1424
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
16:471.043,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.043,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler16:45
|GESAN
|227,80
|253.516.389
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|35.736.567
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|28.943.506
|% 10,00
|
|YEOTK
|97,35
|183.007.554
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|33.983.226
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|261.881.339
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|5.809.278
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|218.054.866
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,25
|100.258.820
|% -6,58
|
|MEGAP
|6,25
|100.258.820
|% -6,58
|
|THYAO
|105,20
|4.524.672.131
|% -1,31
|
|ASELS
|41,12
|4.082.435.542
|% 3,52
|
|EKGYO
|5,74
|3.530.063.663
|% 4,55
|
|KONTR
|192,10
|3.230.497.348
|% 9,96
|
|EREGL
|37,10
|2.780.704.024
|% 0,54
|
|EKGYO
|5,74
|3.530.063.663
|% 4,55
|
|SKBNK
|2,42
|679.230.062
|% -0,41
|
|ALBRK
|3,54
|909.622.019
|% 2,61
|
|ADESE
|1,43
|354.922.851
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,99
|2.251.599.728
|% 0,37
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6238
|% 0,08
|
|Euro
|19,0911
|19,1022
|% -0,69
|
|Sterlin
|21,9296
|22,0396
|% -0,53
|
|Frank
|19,3609
|19,4775
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,12
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|-7,00
|
|Tam
|7.002
|7.082
|-49,00
|
|Yarım
|3.406
|3.463
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|-0,68
|
Seans Raporu
16:45
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17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, ARCLK, EKGYO
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17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 58 kaybederek (% -0.92 ) 3, 950
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17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, SMRTG, EDIP, PRDGS, BIOEN, UZERB, VKING, YEOTK, KERVN, GEREL
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17:00
DESPC, EMKEL, KATMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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