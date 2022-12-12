***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2022 11:56
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086584
BIST
16:105.189
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 183,68
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:1018,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:1019,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0776
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:101.073,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,57
|Açılış
|: 1.073,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:08
|HUNER
|14,09
|76.831.194
|% 9,99
|
|POLTK
|1.272,50
|30.939.330
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|47.995.793
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|152.972.276
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|126.050.146
|% -6,84
|
|IDEAS
|48,02
|62.583.289
|% -5,47
|
|MRGYO
|4,96
|73.318.104
|% -3,88
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,10
|8.430.859.627
|% 1,49
|
|SAHOL
|40,96
|7.407.471.721
|% 2,14
|
|ASELS
|57,25
|5.750.970.943
|% 7,01
|
|EREGL
|41,46
|4.235.459.426
|% 2,37
|
|YKBNK
|11,61
|4.233.943.218
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,78
|3.802.059.293
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,80
|1.053.394.452
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|4.233.943.218
|% 2,29
|
|ISCTR
|11,17
|3.438.308.447
|% 5,68
|
|TSKB
|4,21
|1.267.599.750
|% 6,31
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6385
|18,6486
|% 0,04
|
|Euro
|19,6941
|19,7005
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,8208
|22,9353
|% 0,18
|
|Frank
|19,8991
|20,0190
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% -0,04
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-4,96
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|-29,00
|
|Tam
|7.225
|7.271
|6,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|3,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|
Seans Raporu
16:08
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16:21XU100
Endeks 5, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 67 üstünde . İşlem hacmi 103, 858.00 milyon TL de
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16:20ARSAN
Yüzde 7.86 oranında artışla 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 676 adet işlem
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16:19TCELL
Yüzde 9.94 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 013, 107 adet işlem
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16:18ASELS
Yüzde 7.01 oranında artışla 57.25 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 772, 102 adet işlem
-
16:17HALKB
Yüzde 8.31 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 047, 282 adet işlem