***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 10:19
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087704
BIST
10:325.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 60,07
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.201
10:3218,6485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 81,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 81,2100
|
18,6741
En Düşük
18,6099
10:3219,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0409
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
19,9123
En Düşük
19,7888
10:3213,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,03
|Açılış
|: 13,81
|
|Önceki Kapanış
|: 13,85
|
13,93
En Düşük
13,71
BIST En Aktif Hisseler10:32
|BRKSN
|25,30
|3.456.847
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|18.191.166
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|660.128
|% 9,99
|
|OZSUB
|29,06
|68.368.982
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|3.790.107
|% 9,96
|
|KUYAS
|22,68
|9.999.952
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|86.682.285
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|1.900.525
|% -9,82
|
|ALFAS
|294,90
|54.535.970
|% -7,70
|
|KRONT
|121,70
|3.404.400
|% -7,45
|
|ENKAI
|27,68
|1.611.500.447
|% 8,04
|
|VAKBN
|12,15
|1.364.499.959
|% 5,93
|
|THYAO
|140,80
|1.157.965.753
|% 0,50
|
|HALKB
|13,97
|1.118.584.608
|% 7,88
|
|EKGYO
|8,12
|1.099.825.271
|% 3,05
|
|EKGYO
|8,12
|1.099.825.271
|% 3,05
|
|VAKBN
|12,15
|1.364.499.959
|% 5,93
|
|SKBNK
|3,09
|347.187.779
|% 6,19
|
|HALKB
|13,97
|1.118.584.608
|% 7,88
|
|YKBNK
|12,08
|981.856.525
|% 2,03
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6461
|18,6485
|% 0,03
|
|Euro
|19,8490
|19,8629
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6823
|22,7961
|% 0,21
|
|Frank
|20,0309
|20,1516
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,02
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|4,45
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|4,76
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.233
|7.290
|32,00
|
|Yarım
|3.503
|3.564
|16,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,01
|
|B. Petrol
|81,27
|81,27
|0,06
|
Seans Raporu
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