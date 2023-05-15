***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.05.2023 10:30
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151236
BIST
14:064.671
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -124,24
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
14:0619,6928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1288
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6928
En Düşük
19,3896
14:0621,4528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,2123
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
14:061.272,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.272,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.277,93
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler14:02
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|DAGHL
|15,77
|39.705.506
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|253.937.497
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.373.035.748
|% -9,98
|
|GARAN
|29,80
|1.951.500.951
|% -9,97
|
|YKBNK
|10,47
|137.351.920
|% -9,97
|
|TBORG
|31,60
|3.370.898
|% -9,97
|
|THYAO
|134,90
|4.490.753.139
|% 1,73
|
|EREGL
|31,38
|2.111.218.989
|% 1,88
|
|GARAN
|29,80
|1.951.500.951
|% -9,97
|
|ASELS
|43,58
|1.634.173.529
|% 5,62
|
|SAHOL
|39,08
|1.554.800.565
|% -7,66
|
|EKGYO
|6,30
|1.372.807.015
|% 9,57
|
|KRDMD
|16,23
|1.416.667.718
|% 5,73
|
|KOZAL
|18,05
|1.449.417.898
|% 6,93
|
|DOHOL
|8,03
|642.159.102
|% -9,27
|
|EREGL
|31,38
|2.111.218.989
|% 1,88
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6452
|19,6749
|% 0,57
|
|Euro
|21,3801
|21,4479
|% 0,98
|
|Sterlin
|24,5071
|24,6300
|% 0,96
|
|Frank
|21,8473
|21,9789
|% 0,65
|
|Riyal
|5,2252
|5,2515
|% 0,46
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,31
|
|Cumhuriyet
|9.358
|9.499
|-604,00
|
|Tam
|9.269
|9.546
|-483,82
|
|Yarım
|4.584
|4.680
|-184,00
|
|Çeyrek
|2.285
|2.340
|-85,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,20
|0,11
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,23
|