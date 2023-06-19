***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2023 10:09
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159614
BIST
13:175.388
En Düşük
|Değişim
|: -1,60%
|| -87,65
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.360
En Yüksek
5.485
13:1723,6664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0521
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
13:1725,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0010
|Açılış
|: 25,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
13:171.483,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,49
|Açılış
|: 1.483,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:17
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.027.550
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|44.600.640
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|89.070.015
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.950.269
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.061.568
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|600.808
|% -9,82
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|PARSN
|86,25
|76.071.792
|% -4,91
|
|EKIZ
|16,00
|419.702
|% -4,42
|
|THYAO
|178,40
|3.554.042.309
|% -1,27
|
|ASTOR
|56,80
|2.098.999.960
|% 5,19
|
|YKBNK
|12,48
|1.235.415.577
|% -2,50
|
|PENTA
|27,94
|1.212.099.974
|% 7,30
|
|PGSUS
|587,00
|1.068.313.890
|% -0,39
|
|YKBNK
|12,48
|1.235.415.577
|% -2,50
|
|ADESE
|1,47
|142.725.357
|% -0,68
|
|ZOREN
|2,97
|260.269.542
|% 1,02
|
|ODAS
|6,91
|555.664.997
|% 5,98
|
|EKGYO
|7,06
|447.013.281
|% -1,94
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6612
|23,6664
|% 0,22
|
|Euro
|25,8300
|25,8378
|% 0,00
|
|Sterlin
|30,2305
|30,3821
|% 0,17
|
|Frank
|26,2927
|26,4510
|% -0,09
|
|Riyal
|6,2914
|6,3229
|% 0,21
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-7,10
|
|Altın Gr.
|1.485
|1.485
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|9.811
|9.959
|-30,00
|
|Tam
|9.754
|10.003
|-37,28
|
|Yarım
|4.780
|4.854
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.427
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|-0,17
|