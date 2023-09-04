***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2023 10:03
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191177
BIST
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12:578.198
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 142,01
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.211
12:5726,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0831
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
12:5728,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1221
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9549
En Düşük
28,2072
12:571.671,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.671,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler12:55
|OFSYM
|93,50
|160.796.905
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|3.257.385
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|344.881.740
|% 10,00
|
|BRSAN
|919,60
|1.602.192.348
|% 10,00
|
|CLEBI
|985,60
|93.224.748
|% 10,00
|
|KENT
|465,00
|400.830
|% -8,82
|
|RNPOL
|27,30
|63.141.485
|% -5,14
|
|CUSAN
|23,78
|91.813.046
|% -4,88
|
|DERIM
|18,77
|15.950.197
|% -4,04
|
|COSMO
|127,00
|16.945.288
|% -4,01
|
|ASTOR
|147,70
|5.069.580.401
|% 4,16
|
|ISCTR
|22,64
|5.011.013.061
|% 5,99
|
|THYAO
|254,10
|3.439.020.637
|% 0,04
|
|IZENR
|63,40
|3.330.273.547
|% 6,73
|
|KOZAL
|30,04
|3.110.397.105
|% 4,60
|
|ISCTR
|22,64
|5.011.013.061
|% 5,99
|
|EKGYO
|8,94
|1.657.166.058
|% 1,13
|
|YKBNK
|16,90
|3.071.299.147
|% 4,97
|
|ZOREN
|4,95
|833.406.585
|% 2,48
|
|SKBNK
|4,40
|555.274.671
|% 3,04
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|1,86
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|6,91
|
|Cumhuriyet
|11.257
|11.427
|-5,00
|
|Tam
|11.027
|11.110
|16,00
|
|Yarım
|5.530
|5.576
|8,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.788
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,75
|20,77
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,59
|88,59
|0,04
|