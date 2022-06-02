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***DOKTA* *DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

02.06.2022 09:08
***DOKTA* *DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***DOKTA******DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [DOHOL, DOKTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

DOHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1261015 TL Teorik Fiyat: 3,874 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) DOKTA.E %39,65517 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 22,138 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034123


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARENA 13,56 8.128.080 % 1,93  
TGSAS 13,93 5.719.545 % 0,80  
ROYAL 3,08 97.384 % 0,00  
YAYLA 3,13 28.910.682 % 0,00  
ULAS 3,07 742.681 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,4812 16,4896 % 0,22  
Euro 17,7387 17,7691 % 0,40  
Sterlin 20,6695 20,7731 % 0,15  
Frank 17,1435 17,2467 % 0,16  
Riyal 4,3820 4,4039 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.868 -0,99  
Altın Gr. 991 991 2,13  
Cumhuriyet 6.565 6.664 75,00  
Tam 6.535 6.700 79,70  
Yarım 3.159 3.241 38,55  
Çeyrek 1.584 1.620 19,28  
Gümüş.Ons 22,34 22,38 0,06  
Gümüş Gr. 11,86 11,88 0,06  
B. Petrol 117 117 -0,44  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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