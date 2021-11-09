***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 47.135.250 -625.278.409 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070Düzeltmelerden Sonraki Tutar66.844.800 45.195.347 47.135.250 -625.278.409 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070Transferler-3.045.398 101.209.804 -98.164.406Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.704.284 56.263.624 -3.770.803 50.788.537 50.788.537Sermaye Arttırımı49.155.200 -47.135.250 2.019.950 2.019.950Dönem Sonu Bakiyeler116.000.000 45.195.347 0 -625.278.409 161.041 -41.361.220 43.280.513 256.991.984 16.035.194 330.636.910 -3.770.803 137.890.557 137.890.557Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler116.000.000 45.195.347 -625.278.409 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476Diğer Düzeltmeler201.032.594 -201.032.594Düzeltmelerden Sonraki Tutar116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 129.764.588 84.227.181 213.480.476 213.480.476Transferler44.258.506 212.758.770 264.164.542 264.164.542Dönem Sonu Bakiyeler116.000.000 45.195.347 0 -424.245.815 161.041 -35.334.313 40.419.219 289.962.784 16.035.194 216.692.791 212.758.770 477.645.018 477.645.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI216.043.895 -49.579.490Dönem Karı (Zararı)212.758.770 -3.770.803Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler347.728.447 65.749.584Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler51.195.957 32.080.091Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.247.921Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.247.921Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.589.447 3.695.897Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12.589.447 3.695.897Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.233.200 -42.683.780Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-690.200 -274.008Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 5.923.400 -42.409.772Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler263.631.881 79.132.642Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 15.296.156 17.960.698Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -20.876.338Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-218.194 -311.705Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -218.194 -311.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-337.953.561 -128.833.866Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-131.333.537 -111.054.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-131.333.537 -111.054.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.708.052 -2.225.810İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-47.708.052 -2.225.810Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-228.864.659 -68.884.523Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.616.812 61.057.175İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)54.616.812 61.057.175Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.335.875 -7.726.542İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.335.875 -7.726.542Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları222.533.656 -66.855.085Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.489.761 17.275.595YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-123.432.304 -59.428.284Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.432.728 1.623.813Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.432.728 1.623.813Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-147.555.232 -61.326.105Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-152.049.097 -61.326.105Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4.493.865 0Alınan Faiz690.200 274.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-87.294.450 76.653.044Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri612.815.656 297.362.038Kredilerden Nakit Girişleri4 612.815.656 297.362.038Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-702.034.958 -222.728.944Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -702.034.958 -222.728.944Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 10.361.951 0Ödenen Faiz-8.437.099 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 2.019.950YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.317.141 -32.354.730Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi102.778 1.915.088NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.419.919 -30.439.642DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.285.671 54.702.442DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 39.705.590 24.262.800Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 39.705.590 34.285.671Ticari Alacaklar501.340.137 353.354.127İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 4.498.014İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 501.340.137 348.856.113Diğer Alacaklar2.743.484 440.992İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33.433İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.710.051 440.992Stoklar7 540.843.776 311.368.729Peşin Ödenmiş Giderler9 8.246.457 2.685.641Diğer Dönen Varlıklar11 39.547.486 15.804.550ARA TOPLAM1.132.426.930 717.939.710TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.132.426.930 717.939.710DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 6.517.738 8.985.876İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.517.738 8.985.876Diğer Alacaklar6 0 14.184.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 14.184.335Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8.663.953 6.682.709Maddi Duran Varlıklar1.529.533.809 1.244.774.489Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.639.156 20.336.451Şerefiye11.671.099 10.213.643Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.968.057 10.122.808Peşin Ödenmiş Giderler9 23.549.598 5.311.177Diğer Duran Varlıklar11 25.435.506 27.572.119TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.623.339.760 1.327.847.156TOPLAM VARLIKLAR2.755.766.690 2.045.786.866KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar780.698.170 345.880.633İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 780.698.170 345.880.633Banka Kredileri767.425.852 339.524.875Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.272.318 6.355.758Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları114.415.866 340.160.608İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları114.415.866 340.160.608Banka Kredileri4 114.415.866 340.160.608Ticari Borçlar273.395.413 211.897.227İlişkili Taraflara Ticari Borçlar35.352.119 13.802.805İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 238.043.294 198.094.422Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 20.921.715 22.008.813Diğer Borçlar6 2.995.104 9.876.478İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.995.104 9.876.478Kısa Vadeli Karşılıklar25.462.835 16.638.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 8.133.494 4.458.163Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 17.329.341 12.180.726Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 39.573.162 23.969.266ARA TOPLAM1.257.462.265 970.431.914TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.257.462.265 970.431.914UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar877.524.910 745.802.388İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar877.524.910 745.802.388Banka Kredileri4 866.223.909 737.946.778Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 11.301.001 7.855.610Diğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar8 65.867.901 64.205.230Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar65.867.901 64.205.230Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 76.447.519 51.866.858Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler819.077 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 819.077 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.020.659.407 861.874.476TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.278.121.672 1.832.306.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar477.645.018 213.480.476Ödenmiş Sermaye13 116.000.000 116.000.000Sermaye Düzeltme Farkları45.195.347 45.195.347Paylara İlişkin Primler (İskontolar)161.041 161.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.084.906 638.662Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.084.906 638.662Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.084.906 638.662Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)289.962.784 245.704.278Yabancı Para Çevrim Farkları289.962.784 245.704.278Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.035.194 16.035.194Diğer Özkaynak Payları-424.245.815 -625.278.409Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları216.692.791 330.797.182Net Dönem Karı veya Zararı212.758.770 84.227.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR477.645.018 213.480.476TOPLAM KAYNAKLAR2.755.766.690 2.045.786.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.872.477.037 869.934.105 637.330.105 351.383.032Satışların Maliyeti16 -1.501.493.705 -716.632.828 -531.156.356 -281.290.854TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)370.983.332 153.301.277 106.173.749 70.092.178Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)370.983.332 153.301.277 106.173.749 70.092.178Genel Yönetim Giderleri-83.161.377 -68.535.416 -29.222.786 -28.235.307Pazarlama Giderleri17 -89.678.210 -35.398.454 -30.204.955 -14.076.797Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.516.000 -1.480.668 -331.754 -277.211Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler508.284.659 22.207.783 46.970.310 11.945.711Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-405.206.271 -2.950.885 -27.149.073 -2.373.941ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)298.706.133 67.143.637 66.235.491 37.074.633Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 908.394 311.705 447.906 30.627Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar2.569.339 1.066.387 762.702 628.399FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)302.183.866 68.521.729 67.446.099 37.733.659Finansman Gelirleri21.054.217 3.950.177 4.720.881 867.207Finansman Giderleri19 -95.183.157 -58.282.011 -32.800.849 -21.331.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)228.054.926 14.189.895 39.366.131 17.269.662Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.296.156 -17.960.698 15.475.109 -10.107.452Dönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -15.296.156 -17.960.698 15.475.109 -10.107.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)212.758.770 -3.770.803 54.841.240 7.162.210DÖNEM KARI (ZARARI)212.758.770 -3.770.803 54.841.240 7.162.210Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları212.758.770 -3.770.803 54.841.240 7.162.210Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.147.266 -1.704.284 16.746.336 338.879Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 5.717.813 -2.130.355 17.236.697 423.599Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 1.429.453 426.071 -490.361 -84.720Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.429.453 426.071 -490.361 -84.720Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar44.258.506 56.263.624 -4.801.290 39.712.354Yabancı Para Çevrim Farkları44.258.506 56.263.624 -4.801.290 39.712.354Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.405.772 54.559.340 11.945.046 40.051.233TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)264.164.542 50.788.537 66.786.286 47.213.443Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları264.164.542 50.788.537 66.786.286 47.213.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976113BIST